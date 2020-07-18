На Ставрополье коронавирусом за сутки заболели 141 человек

18 Июль 2020 2020-07-18T09:07:42+03:00

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На Ставрополье за день обнаружили еще 141 пациента с COVID-19. Теперь в крае известно о 6766 случаях заболевания. Об этом сообщил Владимир Владимиров в своих аккаунтах в социальных сетях.

Число выздоровевших за сутки меньше более чем в два раза - 61 случай. Всего на Ставрополье спасли 4439 зараженных. К сожалению, 128 местных жителей скончались - за день умерли еще двое.

Экзамены и форумы в новом формате: коронавирус на Ставрополье 00:00 00:00

По состоянию на 18 июля в крае "активных" пациентов - 2199 человек.

За все время в регионе провели более 247 тысяч исследований на коронавирус. На Ставрополье развернули 2803 инфекционные койки, из которых 272 оборудованы аппаратами ИВЛ.

- Эпидситуация пока не стабилизировалась до конца. Об этом говорят всплески заболеваемости. И новые летальные исходы. От наших с вами действий и сознательности зависит благополучие окружающих, - написал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU