2020-07-18T09:07:42+03:00
Общество

На Ставрополье коронавирусом за сутки заболели 141 человек

Число заболевших перевалило за 6,7 тысяч
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
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На Ставрополье за день обнаружили еще 141 пациента с COVID-19. Теперь в крае известно о 6766 случаях заболевания. Об этом сообщил Владимир Владимиров в своих аккаунтах в социальных сетях.

Число выздоровевших за сутки меньше более чем в два раза - 61 случай. Всего на Ставрополье спасли 4439 зараженных. К сожалению, 128 местных жителей скончались - за день умерли еще двое.

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По состоянию на 18 июля в крае "активных" пациентов - 2199 человек.

За все время в регионе провели более 247 тысяч исследований на коронавирус. На Ставрополье развернули 2803 инфекционные койки, из которых 272 оборудованы аппаратами ИВЛ.

- Эпидситуация пока не стабилизировалась до конца. Об этом говорят всплески заболеваемости. И новые летальные исходы. От наших с вами действий и сознательности зависит благополучие окружающих, - написал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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