Движение на ставропольской трассе ограничили из-за ливня

18 Июль 2020 2020-07-18T08:59:06+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье из-за обильных дождей перекрыли трассу "Кочубей -Зеленокумск - Минеральные Воды" с 220 по 236 километр. Ограничения коснулись Буденновского района. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по краю.

- Ограничения, введенные на участке автодороги "Кочубей -Зеленокумск - Минеральные Воды", постепенно снимаются. На месте по-прежнему работают наряды ДПС, спасатели, дорожные службы, - передавали в ГИБДД по Ставрополью.

ИСТОЧНИК KP.RU