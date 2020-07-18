Движение на ставропольской трассе ограничили из-за ливня
Постепенно запрет снимают
Фото: ГИБДД по СК
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На Ставрополье из-за обильных дождей перекрыли трассу "Кочубей -Зеленокумск - Минеральные Воды" с 220 по 236 километр. Ограничения коснулись Буденновского района. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по краю.
- Ограничения, введенные на участке автодороги "Кочубей -Зеленокумск - Минеральные Воды", постепенно снимаются. На месте по-прежнему работают наряды ДПС, спасатели, дорожные службы, - передавали в ГИБДД по Ставрополью.
ИСТОЧНИК KP.RU