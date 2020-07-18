2020-07-18T08:59:06+03:00
Происшествия

Движение на ставропольской трассе ограничили из-за ливня

Постепенно запрет снимают
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Фото: ГИБДД по СКФото: ГИБДД по СК
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На Ставрополье из-за обильных дождей перекрыли трассу "Кочубей -Зеленокумск - Минеральные Воды" с 220 по 236 километр. Ограничения коснулись Буденновского района. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по краю.

- Ограничения, введенные на участке автодороги "Кочубей -Зеленокумск - Минеральные Воды", постепенно снимаются. На месте по-прежнему работают наряды ДПС, спасатели, дорожные службы, - передавали в ГИБДД по Ставрополью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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