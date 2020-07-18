2020-07-18T09:30:17+03:00
Происшествия

На Ставрополье из-за ливня затопило три населенных пункта

В оросительную систему попала молния
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Фото с места: МЧС по СКФото с места: МЧС по СК
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В Буденновском районе потопило три населенных пункта. В общей сложности непогода повредила дома больше ста человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ставропольскому краю.

Сообщение о том, что дожди переполнили каналы оросительной системы, поступило в 21 часов. Жаловались жители трех населенных пунктов - сел Прасковея и Орловка, а также поселка Полыновский.

- Управление шлюзами оросительной системы выведено из строя, в результате попадания молнии в щит управления шлюзами оросительных системы, - сказано в оперативном сообщении.

В Прасковее потопило 32 дома, в них живут 96 человек, 26 из которых - дети. В Орловке пострадали десять дворов, заселенные 18 взрослых и 14 детей. В Полыновском под водой оказались 25 домов, в которых прописаны 49 человек и 18 их детей. Социально значимые объекты в населенных пунктах не пострадали.

Трассу неподалеку перекрывали, но уже открыли. Осадки уже не идут, уровень воды снижается. Жертв нет. В ликвидации ситуации участвовали 17 человек и пять единиц техники из состава РСЧС и МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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