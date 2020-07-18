На ремонт дорог в Шпаковском районе потратят 15 млн рублей

18 Июль 2020 2020-07-18T10:57:50+03:00

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На Ставрополье выделили более 15 миллионов рублей на ремонт дорог в Шпаковском районе. Работы пройдут в хуторах Демино и Вязники, а также в селах Надежда и Казинка. Об этом сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

В Демино отремонтируют дороги по улицам 8 Марта, Степной и Терешковой, а в Вязниках - по улице Промышленной. В селе Казинка перестелют дорожное полотно по улице Чапаева. В Надежде на ремонт уйдет участок на улице Советской и въезд с федеральной трассы.

- Работы по ремонту дорог в муниципальных образованиях края, а особенно, в селах ведутся в соответствии с поручением Губернатором края, который неоднократно подчеркивал, что совершенствование дорожной сети является стратегическим направлением развития края, - сказал министр дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Евгений Штепа.

В общей сложности отремонтируют почти три километра дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU