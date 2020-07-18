2020-07-18T11:16:37+03:00
Происшествия

При взрыве газа в доме в КБР пострадали четыре человека

Комната, в которой все произошло, вспыхнула
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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В Кабардино-Балкарии взорвался бытовой газ в жилом многоквартирном доме. В комнате, в которой случилось ЧП, начался пожар, сказано в оперативном сообщении МЧС по республике.

Сообщение о том, что в городе Баксан вспыхнул газ, поступило в шесть утра. Инцидент произошел в квартире на первом этаже. Площадь возгорания оценивали в 200 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали 15 жильцов. Пострадали четверо: двое взрослых (60 и 57 лет) и двое детей (семь и три года). Жертв ЧП доставили в городскую и республиканскую больницы.

- Погибших на пожаре нет. В 07:10 пожар потушен. К тушению пожара привлекались силы и средства от ПСЧ №7, ПСЧ №13 и ПСЧ № 3 в количестве 16 человек и 4 единиц техники, - сказано в оперативном сообщении.

Причину и ущерб оценивают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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