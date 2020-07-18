На поселковую школу под Железноводском выделили 600 млн рублей

18 Июль 2020 2020-07-18T12:25:44+03:00

Это решит проблему со второй сменой и старшими классами

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На Ставрополье потратят 600 миллионов рублей на школу, которая вместит 500 детей. Учреждение появится в 2022 году в поселке Капельница. Об этом сообщает мэр Железноводска Евгений Моисеев.

Школа будет предназначена для учащихся 1-11 классов. В учреждении не будет второй смены - стройку затеяли для того, чтобы решить проблему со режимом обучения. Кроме того, старшеклассникам не придется ездить на уроки за пределы поселка.

- В здании школы будут оборудованы спортивный и актовые залы, медицинский пункт и пищеблок. Строительство будет осуществляться в 2021-2022 годах по национальному проекту "Образование". На эти цели выделено более 600 миллионов рублей, - заявил Моисеев.

Сейчас идет проектирование здания. Судьба старой школы в Капельницах пока не разглашается.

Отметим, что поселок относится к Железноводскому городскому округу. Иногда его называют микрорайоном города-курорта. Население Капельниц - 3,5 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU