На Ставрополье вернется жара в 40 градусов
На Ставрополье будет жара в 40 градусов 18 июля. Температурный максимум наступит в 14 часов и закончится в 16. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по краю.
- Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) не выше локального уровня. В целях предотвращения теплового и солнечного ударов населению рекомендуется соблюдать правила безопасности, - сказано в сообщении.
В Ставрополе установится температура 30-32 градуса. Осадков не прогнозируют. Ветер от шести до 11 метров в секунду.
В воскресенье будет похожая погода. Температура - от 30 до 38 градусов, без осадков.
ИСТОЧНИК KP.RU