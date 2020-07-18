На Ставрополье вернется жара в 40 градусов

18 Июль 2020 2020-07-18T12:14:22+03:00

Температура пойдет на спад после 16 часов

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На Ставрополье будет жара в 40 градусов 18 июля. Температурный максимум наступит в 14 часов и закончится в 16. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по краю.

- Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) не выше локального уровня. В целях предотвращения теплового и солнечного ударов населению рекомендуется соблюдать правила безопасности, - сказано в сообщении.

В Ставрополе установится температура 30-32 градуса. Осадков не прогнозируют. Ветер от шести до 11 метров в секунду.

В воскресенье будет похожая погода. Температура - от 30 до 38 градусов, без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU