Ставропольский подросток спас попавшую в реанимацию девочку

18 Июль 2020 2020-07-18T12:09:29+03:00

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В Ипатовском районе подросток Руслан Стояненко спас девочку Аню. Парень вытянул ребенка из воды, когда она тонула. Об этом сообщает управление по информационной политике Правительства Ставропольского края.

Инцидент произошел в поселке Малоипатовское. Девочка вместе со сверстниками пошла на пруд. Внезапно для всех Аня начала тонуть - на спасение ребенка бросился находившийся неподалеку Руслан. Ему пришлось несколько раз нырять в воду, чтобы найти тонущую.

На берегу подросток оказал Ане первую помощь и позвонил знакомому, который доставил пострадавшую в медпункт. Девочка несколько дней пробыла в реанимации районной больницы. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо.

Фото: Правительство СК

Руслан не считает свой поступок чем-то особенным. А вот жители поселка и мама девочки благодарны герою.

ИСТОЧНИК KP.RU