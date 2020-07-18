На Ставрополье в июле приедет больше 13 тысяч туристов

18 Июль 2020 2020-07-18T15:33:35+03:00

В июне край посетили почти десять тысяч курортников

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На Ставрополье назвали число туристов, которые забронировали места в санаториях Кавказских Минеральных Вод на июль. Ожидается прибытие около 13,5 тысяч человек. Об этом сообщил Владимир Владимиров.

По словам губернатора, в крае открыты 96 здравниц из 124 возможных. Еще четыре санатория заработают после 20 июля. Сейчас уже действуют парки и терренкуры, отдыхающие могут выпить минеральной воды в пяти из 19 бюветов. 17 июля заработала легендарная Нарзанная галерея в Кисловодске.

С начала 2020 года в Ставропольский край приехало около 248 тысяч туристов. Это не так много, как могло быть, подчеркивает Владимиров.

- Но начиная с сентября и до конца года загрузка санаториев может превысить показатели аналогичного периода 2019-го. Также ждём туристов, отказавшихся от зарубежных поездок, и гостей, которые перенесли отдых на осень и зиму, - написал губернатор в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU