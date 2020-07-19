2020-07-19T08:20:28+03:00
Общество

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 123 человека

Большинство вновь выявляемых случаев связаны с распространением болезни внутри семей, между родственниками
Ася АСРЯН@asya1693
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Число умерших от коронавируса достигло 128Число умерших от коронавируса достигло 128Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На Ставрополье за прошедшие сутки коронавирусом заболело 123 человека. Еще 30 человек выздоровели и были выписаны из-под меднаблюдения.

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Так, число тех, кто смог победить болезнь, приближается уже к отметке в 4,5 тысячи. Тем временем умерших на Ставрополье – 128. А всего заболевших коронавирусом – 6889.

- Мы постоянно работаем над выявлением новых случаев заболевания. Для этого сейчас в крае ежедневно проводится около 3,2 тысячи тестов. Так мы получаем возможность своевременно «увидеть» тех, кто заразился, и пресечь цепочку распространения инфекции, взяв таких пациентов под наблюдение врачей, - прокомментировал губернатор региона. По его словам, большинство вновь выявляемых случаев связаны с распространением болезни внутри семей, между родственниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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