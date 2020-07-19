Ставрополье 19 июля отмечает День пирожков с малиновым вареньем

19 Июль 2020 2020-07-19T09:30:06+03:00

Традиционно отмечают гастрономический праздник, конечно, в кругу семьи и друзей, а цель мероприятия, как нетрудно догадаться, - ликвидация запасов малинового варенья Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Труновском районе полным ходом идет сбор урожая малины. Районные КФХ выращивают ягоду более под заказ, потому как процесс этот весьма трудоемкий. Все этапы - посадка, полив, обрезка, обработка, сбор урожая - проводятся вручную.

Малина - бесценный кладезь питательных веществ, полезна для иммунитета и обмена веществ, улучшает кровообращение, благотворно воздействует на сосуды.

Отвары и варенье из ягоды издавна известны в народной медицине, благодаря своим противовоспалительным и бактерицидным свойствам. Не менее полезны плоды малины без обработки.

Неудивительно, что у этой чудо-ягоды появился собственный и вполне себе профессиональный праздник - День пирожков с малиновым вареньем! Праздничная дата относительно молода - ей всего пять лет, но она уже снискала многочисленных поклонников.

Традиционно отмечают гастрономический праздник, конечно, в кругу семьи и друзей, а цель мероприятия, как нетрудно догадаться, - ликвидация запасов малинового варенья.

А вот приобщиться к празднику можно только одним путем - испечь малиновые пирожки.

Конечно, некоторые скажут, что пирожки можно купить и в магазине, но гурманы убеждены– ничто не сравнится с домашними пирожками. А учитывая, что в этом году малиновый пирожок - юбиляр, его непременно нужно запивать ароматным, настоянным на травах, чаем.

ИСТОЧНИК KP.RU