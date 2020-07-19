2020-07-19T09:30:06+03:00
Общество

Ставрополье 19 июля отмечает День пирожков с малиновым вареньем

В регионе полным ходом идет сбор малины
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Традиционно отмечают гастрономический праздник, конечно, в кругу семьи и друзей, а цель мероприятия, как нетрудно догадаться, - ликвидация запасов малинового вареньяТрадиционно отмечают гастрономический праздник, конечно, в кругу семьи и друзей, а цель мероприятия, как нетрудно догадаться, - ликвидация запасов малинового вареньяФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В Труновском районе полным ходом идет сбор урожая малины. Районные КФХ выращивают ягоду более под заказ, потому как процесс этот весьма трудоемкий. Все этапы - посадка, полив, обрезка, обработка, сбор урожая - проводятся вручную.

Малина - бесценный кладезь питательных веществ, полезна для иммунитета и обмена веществ, улучшает кровообращение, благотворно воздействует на сосуды.

Отвары и варенье из ягоды издавна известны в народной медицине, благодаря своим противовоспалительным и бактерицидным свойствам. Не менее полезны плоды малины без обработки.

Неудивительно, что у этой чудо-ягоды появился собственный и вполне себе профессиональный праздник - День пирожков с малиновым вареньем! Праздничная дата относительно молода - ей всего пять лет, но она уже снискала многочисленных поклонников.

Традиционно отмечают гастрономический праздник, конечно, в кругу семьи и друзей, а цель мероприятия, как нетрудно догадаться, - ликвидация запасов малинового варенья.

А вот приобщиться к празднику можно только одним путем - испечь малиновые пирожки.

Конечно, некоторые скажут, что пирожки можно купить и в магазине, но гурманы убеждены– ничто не сравнится с домашними пирожками. А учитывая, что в этом году малиновый пирожок - юбиляр, его непременно нужно запивать ароматным, настоянным на травах, чаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе выписали 1250 штрафов за незаконную торговлю на улице
В Минздраве Ставрополья рассказали, как сохранить здоровье в условиях жаркой погоды
На Ставрополье бизнес получил около 200 млн рублей на развитие производства
В Ставрополе на опасном участке улицы 45-Параллель установили светофор
Губернатор Ставрополья рассказал о шестиметровом каменном «слоне»
Ставрополье 19 июля отмечает День пирожков с малиновым вареньем
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 123 человека
Министр строительства Ставрополья попал под шестую статью
Агент раскрыл, как сложится карьера Хабиба Нурмагомедова после смерти его отца
Следствие назначило проверку по факту хлопка в доме в КБР
Экс-певица "Serebro" может приехать в Ессентуки с выступлением
Ольга Бузова может приехать в Ессентуки петь на массовом мероприятии
На Ставрополье в июле приедет больше 13 тысяч туристов
На поселковую школу под Железноводском выделили 600 млн рублей
Ставропольский подросток спас попавшую в реанимацию девочку
На Ставрополье вернется жара в 40 градусов
При взрыве газа в доме в КБР пострадали четыре человека
На ремонт дорог в Шпаковском районе потратят 15 млн рублей
На Ставрополье из-за ливня затопило три населенных пункта
Движение на ставропольской трассе ограничили из-за ливня
На Ставрополье коронавирусом за сутки заболели 141 человек