2020-07-20T11:12:35+03:00
Общество

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболел 101 человек

Выздоровевших за день меньше
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
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На Ставрополье за сутки выявили 101 случай заражения коронавирусом. Теперь в крае зафиксировали 6990 инфицированных. Об этом сообщил Владимир Владимиров в социальных сетях.

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Согласно сводке губернатора на 20 июля, врачи вылечили 4481 местного жителя, за день вылечили еще 12 пациентов. Правда, двух больных спасти не удалось. Количество смертей от COVID-19 достигло 130 случаев.

- Тем временем мы так же продолжаем тестирование для выявления новых случаев заражения. С 15 июля проведено почти 17 тысяч тестов. Всем вновь выявленным больным оказывается медпомощь, - пишет Владимиров.

За все время на Ставрополье провели 253 тысячи исследований на коронавирус. Край хорошо укомплектован с точки зрения медоснащения: развернуты 2803 инфекционные койки, из которых 272 обеспечены аппаратами ИВЛ.

- Безопасность нашего здоровья, наших близких по-прежнему в значительной степени зависит от каждого из нас. Будьте внимательны к соблюдению мер предосторожности, - призвал Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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