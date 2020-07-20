2020-07-20T09:33:54+03:00
Общество

Грозовой дождь и град прогнозируют на Ставрополье

Непогода продлится, как минимум, два дня
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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На Ставрополье ожидают серьезные изменения в погоде. В крае польет грозовой дождь, выпадет град. Об этом сообщает ставропольский Гидрометцентр на своем официальном сайте.

Согласно прогнозу синоптиков, погода начнет портиться ночью 21 июля. Польет дождь, прогремит гроза. Днем осадки усилятся, в некоторых территориях региона возможен град. Температура на Ставрополье не поднимется выше 33 градусов, а в Ставрополе - выше 30 градусов.

Такая же погода сохранится 22 июля. Ожидается, что в этот день должно распогодиться до вечера - на это указывает прогнозируемая температура (не выше 35 градусов).

Сегодня, 20 июля, осадков не предвидится. Воздух прогреется до 40 градусов. Высокий уровень пожароопасности - от третьего до пятого класса - сохраняется на территории всего Ставропольского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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