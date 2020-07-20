Мэрия Ставрополя проводит летний фотоконкурс
В Ставрополе инициировали фотоконкурс "Летний Ставрополья-2020" в Instagram. Принять участие в розыгрыше можно в течение месяца. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Конкурс проводят с 20 июля по 20 августа. Для участия надо, во-первых (и обязательно), сфотографироваться в Ставрополе. Зона должна быть "привлекательной с точки зрения туризма". Это могут быть "летние места" и арт-объекты. Снимок должен быть датирован не ранее 1 июня 2020 года.
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Во-вторых, нужно подписаться на аккаунт "Туристическии Ставрополь". В-третьих, в посте надо отметить двух участников конкурса.
- Опубликуйте в своем профиле в Instagram фотографию летнего Ставрополя, а в посте напишите: "Я участвую в фотоконкурсе "Летний Ставрополь 2020" от "Туристического Ставрополя". Не удаляйте фото до окончания конкурса. Принимаются до 3х работ от одного участника, - сказано в сообщении администрации.
Победители получат комплект для прогулок и пикника с фирменным логотипом. Главный приз - беспроводные наушники JBL. Лучшие работы определит экспертное жюри, в котором будут состоять представители администрации и фотографы.
Какие хэштеги ставить и что нужно для победы - вы можете узнать в сообществе "Туристический Ставрополь".
ИСТОЧНИК KP.RU