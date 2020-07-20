2020-07-20T12:45:58+03:00
Общество

В Ставрополе неизвестные уничтожили растения из Красной книги

Остатки лотосов они разбросали по берегу
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Евгения ГУСЕВА
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В Ботаническом саду Ставрополя неизвестные оборвали экзотические растения. Об этом сообщают представители учреждения.

Следы вандализма нашли сотрудники сада. Во время обхода они заметили беспорядок на берегу пруда. Неизвестные сорвали все водяные лотосы, которые можно было сорвать не замаравшись. Стебли и листья растения правонарушители разбросали по берегу и воде.

Со слов представителей Ботанического сада, лотос занесен в Красную книгу. Таких растений в нашей местности почти нет. Не понятно, удастся ли выявить нарушителей.

Пользователей социальных сетей шокировало поведение посетителей. Никто не может понять, чем лотосы стали неугодны неизвестным. Кто-то из комментаторов предложил "проверять посетителей сада на адекватность".

ИСТОЧНИК KP.RU

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