За пять месяцев Ставрополье произвело больше 40 млн литров напитков

20 Июль 2020 2020-07-20T12:25:51+03:00

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На Ставрополье за пять месяцев выпустили в продажу больше 40 миллионов литров прохладительных напитков. Ассортимент расширяют. Об этом сообщил Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Сейчас выпуском напитков занимаются 16 предприятий края. Они производят 45 наименований продукта. Это популярные "Груши", "Тархуна", "Крем-соды", а также новые напитки на основе минеральной воды, сахарного сиропа и натурального экстракта фруктов, трав и ягод.

- Многие напитки имеют награды российских и международных форумов. Выдерживая конкуренцию, наши предприятия ежегодно проводят техническое перевооружение и модернизацию. Сегодня все они оснащены современным оборудованием. Этот рынок является одним из самых перспективных, и наша задача не просто удержать, а завоевать его новые сегменты, - поделился торговыми планами Владимиров.

Губернатор верит в ставропольских производителей и считает, что у них получится стать лидерами по стране.

ИСТОЧНИК KP.RU