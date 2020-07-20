За пять месяцев Ставрополье произвело больше 40 млн литров напитков
На Ставрополье за пять месяцев выпустили в продажу больше 40 миллионов литров прохладительных напитков. Ассортимент расширяют. Об этом сообщил Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
Сейчас выпуском напитков занимаются 16 предприятий края. Они производят 45 наименований продукта. Это популярные "Груши", "Тархуна", "Крем-соды", а также новые напитки на основе минеральной воды, сахарного сиропа и натурального экстракта фруктов, трав и ягод.
- Многие напитки имеют награды российских и международных форумов. Выдерживая конкуренцию, наши предприятия ежегодно проводят техническое перевооружение и модернизацию. Сегодня все они оснащены современным оборудованием. Этот рынок является одним из самых перспективных, и наша задача не просто удержать, а завоевать его новые сегменты, - поделился торговыми планами Владимиров.
Губернатор верит в ставропольских производителей и считает, что у них получится стать лидерами по стране.
ИСТОЧНИК KP.RU