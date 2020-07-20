В Черкесске из-за ремонта перекрыли несколько улиц

20 Июль 2020 2020-07-20T12:42:11+03:00

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В Черкесске администрация перекрыла несколько улиц из-за ремонта. 20 июля полное ограничение ввели для машин на трех улицах города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- Движение автомобильного транспорта будет временно ограничено в обоих направлениях по улице Гагарина от улицы Комсомольская до улицы Дзасохова, - сказано в сообщении.

Запрет на движение по участку перестанет действовать в 16 часов. Администрация Черкесска просит у жителей и гостей города понимания и просит объезжать участок, чтобы не создавать трудностей себе и окружающим.

ИСТОЧНИК KP.RU