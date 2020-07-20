Аттракционы «Сочи Парка» открылись с 18 июля

20 Июль 2020 2020-07-20T13:17:56+03:00

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С субботы, 18 июля, все аттракционы «Сочи Парка» возобновили свою работу. Гостей парка развлечений ждут 22 аттракциона – 19 семейных и детских (0+) и 3 экстремальных. Для вас снова заработал самый быстрый, самый протяженный и самый высокий в России.

В курортном «Диснейлэнде» готовы радовать и удивлять гостей самыми необычными развлечениями. Так, в этом сезоне в «Сочи Парке» заработает новый детский аттракцион – водная горка Морской конек.

Маленькие туристы смогут также посетить дельфинарий, совариум, на детских игровых площадках, попробовать себя в ремесленных мастерских. После веселой прогулки по парку можно заглянуть в уютные кафе и рестораны, мобильные точки питания, сувенирные магазины.

Отдыхать в «Сочи Парке» безопасно. Здесь действуют беспрецедентные меры санитарного контроля.

Подробное расписание работы «Сочи Парке» – на sochipark.ru.

Гости отеля-замка Богатырь посещают «Сочи Парке» бесплатно.

Материал предоставлен пресс-службой «Сочи Парк»