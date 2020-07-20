На Ставрополье из-за коронавируса объявили арендные каникулы

20 Июль 2020 2020-07-20T13:30:31+03:00

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На Ставрополье вводят арендные каникулы. Отсрочку по налогам получат не все бизнесмены, следуют из сообщения краевого правительства.

На помощь от властей могут рассчитывать владельцы торговых площадей, которые дали арендаторам отсрочки по платежам в период с апреля по июнь 2020 года. Государство позволит таким предпринимателям право на отсрочку на налоги, авансовых платежей и страховых взносов.

Чтобы выйти на арендные каникулы, надо соблюсти огромный перечень условий и ограничений: например, ОКВЭД. На 1 марта 2020 года документ должен соответствовать коду 68.2 "Аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом". Кроме того, здание арендодателя должно стоять на ему принадлежащей земле. Также у него должно быть разрешение на размещение торговых объектов.

Арендодатель должен написать заявление на включение в перечень "налогоплательщиков, предоставивших отсрочку по уплате арендной платы", объяснил механизм работы министр имущественных отношений Ставропольского края Виталий Зритнев.

Когда предприниматель соберет полный пакет документов, он сможет претендовать на отсрочку.

ИСТОЧНИК KP.RU