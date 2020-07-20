2020-07-20T13:56:31+03:00
Происшествия

На Ставрополье мечтатель убил за отказ одолжить денег на "новую жизнь"

Дело передали в суд
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Фото: СКР по СКФото: СКР по СК
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В Советском районе закончили расследовать убийство председателя племенного завода "Восток". 26-летнего жителя села обвиняют в нарушении третьей части статьи 30, пункта "а" третьей части 158 статьи УК РФ (покушение на кражу) и первой части 105 статьи УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Ночью 1 апреля 2019 года обвиняемый хотел проникнуть в дом председателя племенного завода, чтобы что-нибудь украсть. Его прервал хозяин дома. Спустя полтора месяца, 18 мая, мужчина попросил у потерпевшего в долг - житель села Верхнестепного хотел покинуть родной дом, "уехать в город и начать новую жизнь".

Правда, председатель идею молодого человека не поддержал. Тогда обвиняемый ударил его ножом в висок и сбежал.

Когда молодого человека задержали, он всячески отрицал вину. Но после предъявления улик сознался в содеянном. И даже показал, как убил председателя. Выяснилось, что нож и шапку, переделанную под балаклаву, он спрятал в уличном туалете.

Материалы дела с обвинительным заключением отправили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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