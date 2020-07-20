2020-07-20T15:35:22+03:00
Общество

На ставропольскую дорогу потратили больше 100 млн рублей

В работе использовали особенную технологию - ресайклинг
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кочубеевском районе заканчивают ремонт двух участков дороги Усть-Невинский-Беломечетская. Работу проводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

Ремонт завершен более чем на 90 процентов. Рабочие укладывают новый слой дороги и обустраивают обочину. Позже установят дорожные знаки и нанесут разметку.

Работу на участках проводили с применением новых технологий. Специалисты использовали холодную регенерацию асфальта. Благодаря этому выросла прочность дороги и увеличились межремонтные сроки.

- В ходе реализации национального проекта в ближайшие годы мы планируем отремонтировать ключевые региональные автодороги. В большинстве своем, это социально значимые направления, по которым ежедневно передвигается большой автотранспортный поток, - сказал министр Евгений Штепа.

По документам, отремонтировано более девяти километров дороги. На это потратили больше 100 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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