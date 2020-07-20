В Чечне нашли клинику, выписывающую липовые справки об отсутствии COVID-19

20 Июль 2020 2020-07-20T16:31:15+03:00

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В Чечне нашли клинику, торгующую справками об отсутствии COVID-19. Речи о подтверждающих диагноз документах или тестах не идет — необходимую бумажку можно было получить, заплатив солидную сумму. Расследование провела администрация Грозного.

По распоряжению Рамзана Кадырова, Чечня до сих пор закрыта для посещения из-за угрозы распространения коронавируса. В жестких условиях пандемии справка об отсутствии коронавируса для жителей, которым необходимо путешествовать — незаменима. На этом фоне появились слухи, что документ можно сделать безо всяких тестов.

Мэрия проверила информацию. Один из засланных в городские частные медучреждения сотрудников нашел подтверждения во время «контрольной закупки».

— Сначала мне отказывали, однако стоило настоять на том, что мне справка совершенно необходима, как сотрудница клиники решила связаться с начальством. Спустя пару минут я заплатил и вышел из медцентра «Целитель» со справкой об отсутствии COVID-19, — рассказал в беседе с ЧГТРК «Грозный» помощник первого заместителя мэра Грозного Ибрагим Зайнудинов.

Подобный прецедент ставит под вопрос все справки, выданные в медицинском центре. Однако в самой клинике вину не признают. Директор Рая Асаева настаивает, что инцидент произошел случайно.

В ситуации придется разобраться правоохранителям. Ведется проверка документов, чтобы выяснить, сколько ещё жителей могли получить нелегальные справки. Меднцентр закрыт и опечатан до окончания проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU