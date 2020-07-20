Трое туристов получили травмы в горах КБР

20 Июль 2020 2020-07-20T16:52:51+03:00

Группа из пяти человек запросила помощи у МЧС

Изменить размер текста: A A

В горах Кабардино-Балкарии трое туристов пострадали во время восхождения. Группа из пяти человек запросила помочь у МЧС.

Сообщение о экстренной ситуации в горах поступило в 13:27 на пульт дежурного. Пострадавшие объяснили, что три человека из отряда получили травмы. Путешественники находятся на леднике «Башиль». Это порядка 3600 метров над уровнем моря.

— На поисково-спасательные работы отправлены 4 сотрудника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Операция по вызволению пострадавших туристов продолжается, — заявили в пресс-службе экстренного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU