2020-07-20T16:52:51+03:00
Происшествия

Трое туристов получили травмы в горах КБР

Группа из пяти человек запросила помощи у МЧС
Андрей ЗОБОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
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В горах Кабардино-Балкарии трое туристов пострадали во время восхождения. Группа из пяти человек запросила помочь у МЧС.

Сообщение о экстренной ситуации в горах поступило в 13:27 на пульт дежурного. Пострадавшие объяснили, что три человека из отряда получили травмы. Путешественники находятся на леднике «Башиль». Это порядка 3600 метров над уровнем моря.

— На поисково-спасательные работы отправлены 4 сотрудника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Операция по вызволению пострадавших туристов продолжается, — заявили в пресс-службе экстренного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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