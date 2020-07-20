Правительство России выбрало ректора СКФУ на следующие пять лет

20 Июль 2020 2020-07-20T17:32:15+03:00

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Премьер-министр Михаил Мишустин назначил ректора Северо-Кавказского федерального университета на следующие пять лет. Им стал Дмитрий Беспалов, который в течение года исполнял обязанности главы вуза. Об этом сообщает пресс-служба СКФУ.

- Назначить Беспалова Дмитрия Николаевича ректором федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» сроком на 5 лет, - написано в распоряжении Мишустина.

Беспалова назначили на должность ректора СКФУ в ноябре 2019 года, когда с поста ушла Алина Левитская. До этого мужчина работал в Дальневосточном федеральном университете.

- Прошел обучение в Институте ФСБ России города Санкт-Петербург, далее продолжил обучение в Институте мировой экономики и информатизации города Москва по специальности «Юриспруденция», - говорится в биографии Беспалова на сайте СКФУ.

За все время ректор успел поработать преподавателем в Высшей школе экономики и проректором в ДВФУ. Кандидат политических наук, член общественного совета при ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU