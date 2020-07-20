В Дагестане джип протаранил бетонное ограждение — две женщины погибли

20 Июль 2020 2020-07-20T17:43:23+03:00

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В Дагестане две женщины погибли в ДТП. 24-летний автолюбитель за рулем Chevrolet Cruze не справился с управлением и протаранил бетонное ограждение.

Авария произошла в половину первого ночи 20 июля. Житель Ставрополья, сидевший за рулем, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. Сам виновник аварии не пострадал. Однако две женщины 48 и 63 лет получили тяжелейшие травмы и скончались в больнице.

Отметим, что в машине также находился 47-летний мужчина. С повреждениями различной степени тяжести он доставлен в больницу.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД МВД по Республике Дагестан, обстоятельства и подробности ДТП устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU