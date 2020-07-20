2020-07-20T17:43:23+03:00
Происшествия

В Дагестане джип протаранил бетонное ограждение — две женщины погибли

24-летний водитель не справился с управлением
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Фото: ГИБДД МВД по РДФото: ГИБДД МВД по РД
Изменить размер текста:

В Дагестане две женщины погибли в ДТП. 24-летний автолюбитель за рулем Chevrolet Cruze не справился с управлением и протаранил бетонное ограждение.

Авария произошла в половину первого ночи 20 июля. Житель Ставрополья, сидевший за рулем, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. Сам виновник аварии не пострадал. Однако две женщины 48 и 63 лет получили тяжелейшие травмы и скончались в больнице.

Отметим, что в машине также находился 47-летний мужчина. С повреждениями различной степени тяжести он доставлен в больницу.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД МВД по Республике Дагестан, обстоятельства и подробности ДТП устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дочь Кадырова прокомментировала включение в «черный список» Госдепа США
Губернатор объяснил рост числа заболевших коронавирусом на Ставрополье
Питьевые бюветы открываются в городах Кавказских Минеральных Вод
На Ставрополье волонтеры нашли незарегистрированное место расстрела
В Дагестане джип протаранил бетонное ограждение — две женщины погибли
Правительство России выбрало ректора СКФУ на следующие пять лет
На экс-министра строительства Ставрополья могут завести еще три уголовных дела
Трое туристов получили травмы в горах КБР
Шквалистый ветер и грозу ожидают 21 июля на Ставрополье
В Чечне нашли клинику, выписывающую липовые справки об отсутствии COVID-19
Бывшего министра строительства Ставрополья арестовали после нового дела
На ставропольскую дорогу потратили больше 100 млн рублей