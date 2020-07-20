2020-07-20T18:05:05+03:00
Общество

На Ставрополье волонтеры нашли незарегистрированное место расстрела

Там орудовали фашисты во время Великой Отечественной войны
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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На Ставрополье установили ранее не известное место расстрела во время Великой Отечественной войны. Фашисты убивали мирных жителей в огороде села Преградного Красногвардейского района. Об этом сообщает пресс-служба комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества.

- В ходе экспедиции поисковики опросили местных жителей. Многие из них рассказали, что во время оккупации села фашистами были расстреляны мирные жители. Нашли поисковики и свидетеля жестокой расправы [...]. Зверства фашистов в селе Преградном до сих пор не зафиксированы, ему не дали оценка, - сказано в сообщении.

По словам свидетеля событий - ребенка войны Анны Родной - в Преградное эвакуировали население страны. Когда немцы пришли в село, они морили местных жителей голодом и жаждой. Всех держали взаперти. Место расстрела организовали в огороде одного из домов.

- Вся информация о результатах проведения разведывательной экспедиции поисковиками Ставропольского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю и местным органам власти. В дальнейшем планируется проведение полномасштабной поисковой экспедиции, - уверяют в пресс-службе комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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