2020-07-20T18:33:18+03:00
Общество

Питьевые бюветы открываются в городах Кавказских Минеральных Вод

Посетителей просят соблюдать определенные правила
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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В городах Кавказских Минеральных Вод открывают бюветы с минеральной водой. Ранее источники закрыли из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщают пресс-службы местных администраций.

В понедельник открыли бювет источника №17 в Ессентуках, а на прошлой неделе заработала питьевая галерея города. В Пятигорске с начала недели работает бювет на проспекте Кирова, а в Кисловодске стал действовать питьевой бювет на улице Желябова и Нарзанная галерея в Национальном парке "Кисловодский". В Железноводске все источники открылись еще в июне.

Бюветы закрыли по предписанию Роспотребнадзора в марте. С июня минеральной водой начали лечить курортников. По прогнозам местных властей, наплыв гостей в города-курорты произойдет уже на следующей неделе.

Посетителей бюветов просят не толпиться, соблюдать социальную дистанцию и пить минеральную воду на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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