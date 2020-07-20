Питьевые бюветы открываются в городах Кавказских Минеральных Вод
В городах Кавказских Минеральных Вод открывают бюветы с минеральной водой. Ранее источники закрыли из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщают пресс-службы местных администраций.
В понедельник открыли бювет источника №17 в Ессентуках, а на прошлой неделе заработала питьевая галерея города. В Пятигорске с начала недели работает бювет на проспекте Кирова, а в Кисловодске стал действовать питьевой бювет на улице Желябова и Нарзанная галерея в Национальном парке "Кисловодский". В Железноводске все источники открылись еще в июне.
Бюветы закрыли по предписанию Роспотребнадзора в марте. С июня минеральной водой начали лечить курортников. По прогнозам местных властей, наплыв гостей в города-курорты произойдет уже на следующей неделе.
Посетителей бюветов просят не толпиться, соблюдать социальную дистанцию и пить минеральную воду на улице.
ИСТОЧНИК KP.RU