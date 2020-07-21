До 12,92 % составит доходность купона по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь

21 Июль 2020 2020-07-21T12:28:32+03:00

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Клиенты ПАО Банка УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Жизнь», купившие полисы инвестиционного страхования жизни «Верное решение» с 4 июля по 1 августа 2018 года, выплатили ежегодный купон. Его доходность составила от 11,2% до 12,9% по полисам в рублях и от 4% до 8,1% - по полисам в долларах США. Объем полученных средств по купону зависит от объема вклада.

Вкладывая в программу со стратегией «Золотодобывающие компании» клиенты поддерживают одни из крупнейших компаний золотодобывающего сектора. Таким образом это предполагает выплату ежегодного купона в случае, если стоимость акций, входящих в стратегию, не упала ниже стартовых значений. Кроме того, благодаря так называемому «эффекту памяти» невыплаченные купоны из-за падения акций в любом случае принесут доход в будущем. За 2 года по данной стратегии дополнительный инвестиционный доход получили 1,5 тысячи клиентов Банка. Это оболее 75,3 млн рублей и 57,9 тыс. долларов США.

Более того, помимо дивидендов по купону клиенты Банка имеют надежную страховую защиту от непредвиденных ситуаций. Таким щитом является владение полисом инвестиционного страхования жизни «Верное решение». Это выгодный финансовый инструмент. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска, в том числе такие стратегии, как: «Медицина будущего», «Валютная гарантия», «Лидеры рынка», «Нефть».

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»