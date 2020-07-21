На Ставрополье выявили еще 109 случаев заражения коронавирусом
На Ставрополье коронавирус диагностировали еще у 109 человек. Теперь число зараженных увеличилось до 7099. Об этом сообщает Владимир Владимиров.
На Ставрополье резко подскочила заболеваемость: коронавирус в крае
По состоянию на утро 21 июля в крае выздоровели 4561 пациент, за день выписали 80 человек. К несчастью, 131 инфицированного не удалось спасти. Больше всего больных скончалось в Ставрополе.
Губернатор объяснил, почему в последние дни идет числа зараженных:
- Мы проанализировали обстоятельства, при которых сегодня происходит заражение. Как минимум, в половине случаев оно связано со сравнительно длительными поездками за пределы Ставрополья - на отдых или по делам, - написал он.
Владимиров предположил, что, возможно, возвращающихся жителей Ставрополья будут тестировать на COVID-19. Услуга - за счет края. Предложение уже прорабатывается в министерствах.
ИСТОЧНИК KP.RU