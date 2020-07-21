На Ставрополье выявили еще 109 случаев заражения коронавирусом

21 Июль 2020 2020-07-21T09:33:47+03:00

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На Ставрополье коронавирус диагностировали еще у 109 человек. Теперь число зараженных увеличилось до 7099. Об этом сообщает Владимир Владимиров.

На Ставрополье резко подскочила заболеваемость: коронавирус в крае 00:00 00:00

По состоянию на утро 21 июля в крае выздоровели 4561 пациент, за день выписали 80 человек. К несчастью, 131 инфицированного не удалось спасти. Больше всего больных скончалось в Ставрополе.

Губернатор объяснил, почему в последние дни идет числа зараженных:

- Мы проанализировали обстоятельства, при которых сегодня происходит заражение. Как минимум, в половине случаев оно связано со сравнительно длительными поездками за пределы Ставрополья - на отдых или по делам, - написал он.

Владимиров предположил, что, возможно, возвращающихся жителей Ставрополья будут тестировать на COVID-19. Услуга - за счет края. Предложение уже прорабатывается в министерствах.

ИСТОЧНИК KP.RU