Жара вернется после града и ливней на Ставрополье

21 Июль 2020 2020-07-21T00:20:49+03:00

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Жара вернется на Ставрополье после грозы с ливнями 21 июля. Во вторник объявлено штормовое предупреждение, однако в среду и четверг зной вернется вновь. Подробности сообщает краевой гидрометцентр.

Цитируя материалы синоптиков, МЧС предупредило о грозе со шквалистым ветром.

— Днём и до конца суток 21 июля местами по Ставропольскому краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 23 метров в секунду, — говорится в сообщении экстренного ведомства.

Дожди с грозами могут продолжиться и в ночь на среду. Однако днем — облачно с пояснениями и скромный ветер 5-10 м/с. Воздух прогреется до +31 градуса в краевой столице и +33 по региону.

Четверг обещает быть еще более знойным. Облачность сохранится вкупе со слабым ветром. Однако станет еще теплее. Температура поднимется до +35 градусов по краю и +32 в Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU