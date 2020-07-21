2020-07-21T09:57:31+03:00
Общество

В Пятигорске устранили проблемы с водоснабжением

Работу закончили еще вчера
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пятигорске закончили ремонтировать водовод. Работы завершили к полуночи, сейчас идет закачка воды. Об этом сообщает Владимир Владимиров в своем Instagram-аккаунте.

Ремонтировать водовод начали вчера, после десяти дня. Согласно оценке специалистов, из-за жары и того, что горожане обильно поливают огороды водой из-под крана, создавался дефицит воды в 200-300 кубов в час. Губернатор потребовал от местных властей скорейшего разрешения проблемы.

Работу было решено провести в два этапа. Первый - с десяти до 17 часов, затем шел перерыв до 22 часов, второй этап - до 24 часов. Впоследствии всю ночь, до 12 часов, рабочие должны заполнять водовод, чем и занимаются сейчас.

Пока воды нет, к отключенным абонентам (а это 70% города) подвозили питьевую воду. После обеда перебоев быть не должно.

Как уверяют местные жители, сейчас вода пошла, но не то мутная, не то ржавая. Видео выложили пользователи сети.

В Пятигорске из крана течет мутная вода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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