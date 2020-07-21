В Пятигорске 4-летний ребенок выпал из окна

21 Июль 2020 2020-07-21T10:07:13+03:00

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В Пятигорске проводится проверка по факту падения ребенка с высоты. Идет сбор материалов для принятия процессуального решения, на месте работают следователи. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ставрополью.

Сообщение о происшествии поступило 19 июля. 4-летний мальчик, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна четвертого этажа многоквартирного дома. В этот момент мать была с ребенком. По ее словам, она отвлеклась и не заметила, что сын взобрался на подоконник.

Сейчас малыш в больнице. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом бедра.

- Сейчас следователь СКР осмотрел место происшествия, опросил очевидцев, назначил судебно-медицинскую экспертизу. По результатам этих и других проверочных действий он примет процессуальное решение, - говорится в сообщении Следственного комитета по Ставрополью.

ИСТОЧНИК KP.RU