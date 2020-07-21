2020-07-21T10:22:03+03:00
Недвижимость

На Ставрополье внедрят единую платежную систему по ЖКХ

Идею обсуждают и прорабатывают
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

На Ставрополье внедрят единый платежный документ за ЖКХ. Пока что система работает только в Ставрополе. Новая мера облегчит жизнь местных жителей, уверен Владимир Владимиров.

Сейчас многие ставропольцы порой вынуждены ходить в снабжающие компании или к их представителям, чтобы оплатить коммуналку. Платеж по каждой квитанции отдельный, и у каждой территории - своя комиссия. Порой разница колоссальная. Губернатор считает, что такие условия приносят дискомфорт потребителям услуг.

- Считаю, что единая платежка поможет эту ситуацию поменять, повернуть лицом к людям. Чтобы можно было платить быстро, удобно, на понятных и прозрачных принципах обслуживания, - пишет Владимиров.

Сейчас идет обсуждение, как эту систему развернуть во всем крае. Единый платеж по ЖКХ внедрят либо к концу 2020 года, либо в 2021 году. "Есть отдельные вопросы, но мы с ними разберемся", - уверяет губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ссора из-за девушек»: появилось видео драки уроженцев Чечни с туристами
На Ставрополье выберут министров здравоохранения и спорта
На Ставрополье внедрят единую платежную систему по ЖКХ
В Пятигорске 4-летний ребенок выпал из окна
В Пятигорске устранили проблемы с водоснабжением
На Ставрополье выявили еще 109 случаев заражения коронавирусом
Жара вернется после града и ливней на Ставрополье
Дочь Кадырова прокомментировала включение в «черный список» Госдепа США
Губернатор объяснил рост числа заболевших коронавирусом на Ставрополье
Питьевые бюветы открываются в городах Кавказских Минеральных Вод
На Ставрополье волонтеры нашли незарегистрированное место расстрела
В Дагестане джип протаранил бетонное ограждение — две женщины погибли
Правительство России выбрало ректора СКФУ на следующие пять лет
На экс-министра строительства Ставрополья могут завести еще три уголовных дела
Трое туристов получили травмы в горах КБР
Шквалистый ветер и грозу ожидают 21 июля на Ставрополье
В Чечне нашли клинику, выписывающую липовые справки об отсутствии COVID-19
Бывшего министра строительства Ставрополья арестовали после нового дела
На ставропольскую дорогу потратили больше 100 млн рублей