На Ставрополье внедрят единую платежную систему по ЖКХ

21 Июль 2020 2020-07-21T10:22:03+03:00

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На Ставрополье внедрят единый платежный документ за ЖКХ. Пока что система работает только в Ставрополе. Новая мера облегчит жизнь местных жителей, уверен Владимир Владимиров.

Сейчас многие ставропольцы порой вынуждены ходить в снабжающие компании или к их представителям, чтобы оплатить коммуналку. Платеж по каждой квитанции отдельный, и у каждой территории - своя комиссия. Порой разница колоссальная. Губернатор считает, что такие условия приносят дискомфорт потребителям услуг.

- Считаю, что единая платежка поможет эту ситуацию поменять, повернуть лицом к людям. Чтобы можно было платить быстро, удобно, на понятных и прозрачных принципах обслуживания, - пишет Владимиров.

Сейчас идет обсуждение, как эту систему развернуть во всем крае. Единый платеж по ЖКХ внедрят либо к концу 2020 года, либо в 2021 году. "Есть отдельные вопросы, но мы с ними разберемся", - уверяет губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU