2020-07-21T11:46:32+03:00
Общество

На Ставрополье резко похолодает до 14 градусов

Понижение температуры намечается на вечер и ночь
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На Ставрополье прогнозируют резкое похолодание. Согласно данным синоптиков, температура ночью 22 июля может упасть до 14 градусов. Также ожидаются осадки, передает ставропольский Гидрометцентр.

Сегодня, 21 июля, воздух еще будет по-летнему теплым: от 25 до 34 градусов в крае, 25-27 градусов в Ставрополе. На некоторых территориях региона ожидают грозовой дождь с градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду.

Ночью температура в крае и Ставрополе упадет до 14 градусов и не поднимется выше 19 градусов. Синоптики уверяют, что в некоторых районах польет дождь и прогремит гроза. В первой половине шквалистый ветер не прекратится. Утром ожидается спокойная погода без осадков.

Непогода окончательно уйдет 22 июля. Несмотря на разницу температур, лето 2020 года пока не самое аномальное. Так, по данным Гидрометцентра, самым холодным было лето 1992 и 2004 годов (четыре и пять градусов соответственно), а самым жарким - июль 2010 и 2011 годов (44 градуса).

ИСТОЧНИК KP.RU

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