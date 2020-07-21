На Ставрополье чиновника осудят за взятку от фермера

21 Июль 2020 2020-07-21T12:14:18+03:00

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В Предгорном районе закончили расследовать уголовное дело против чиновника. Бывшего начальника производственного отдела управления сельского хозяйства районной администрации обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

По данным следствия, в апреле 2019 года чиновник получил взятку в 180 тысяч рублей от фермера. За эти деньги должностное лицо должно было внести фермерское хозяйство в список потенциальных получателей грантов на развитие семейных животноводческих ферм района.

Уголовное дело возбудили по материалам МВД России по СКФО.

- Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки), - сказано в сообщении ведомства.

Следствие собрало необходимую доказательную базу и передало дело в суд с обвинительным заключением.

ИСТОЧНИК KP.RU