2020-07-21T12:28:19+03:00
Происшествия

На Ставрополье из-за страшного ДТП перекрыли дорогу

Пострадали пять человек
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Фото с места: ГИБДД по СКФото с места: ГИБДД по СК
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В Нефтекумском районе из-за пылевой бури и ДТП закрывают участок дороги. Об этом сообщает ГИБДД по Ставропольскому краю.

Фото с места: ГИБДД по СК

Фото с места: ГИБДД по СК

Происшествие случилось на 62 километре дороги «БуденновскАчикулакНефтекумск» в 11 часов. Из-за слабой видимости, вызванной пыльной бурей с полей, лоб в лоб столкнулись две "Лады Приоры". В результаты пять человек пострадали, их доставили в больницу.

Страшное ДТП в Нефтекумском районе.

- В связи с негативными погодными условиями и для устранения последствий ДТП на данном участке с 62 по 63 км вводится временное ограничение движения для всех транспортных средств, - сказано в сообщении.

Ограничение будет действовать, пока опасность не спадет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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