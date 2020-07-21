2020-07-21T12:37:03+03:00
Происшествия

Появилось видео ДТП на Ставрополье, из-за которого перекрыли дорогу

В аварии пострадали пять человек
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
Поделиться:
Фото с места: ГИБДД по СКФото с места: ГИБДД по СК
Изменить размер текста:

В Нефтекумском районе Ставропольского края произошла страшная авария по вине природных условий. В ДТП пострадали пять человек. Видео с места ЧП выложили представители ГИБДД по Ставрополью.

Страшное ДТП в Нефтекумском районе.

Авария произошла на 62 километре дороги «БуденновскАчикулакНефтекумск» в 11 часов. Из-за ветра, который поднял пыль с полей, ухудшилась видимость. В итоге две белые "Приоры" столкнулись лоб в лоб. Пострадали пять человек, их отвезли в больницу.

Из-за ДТП и плохих погодных условий участок дороги перекрыли. Запрет на передвижение будет действовать до тех пор, пока ситуация не улучшится.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больше 130 человек погибли в ДТП на Ставрополье за полгода
Бизнес Ставрополья получил 80 млн рублей на компенсацию затрат
Кремль отреагировал на фото Кадырова с пулеметами
На Ставрополье улучшилось качество зерна
Живодеры выкинули живых котят на утилизацию, но их спасли и забрали себе сортировщики мусора
Ставропольское "Динамо" спустя два года вернется на домашний стадион
Губернатор Ставрополья попросил министра спасти фермеров от засухи
В Чечне уничтожена тайная оружейная террористов
В смертельном ДТП на Ставрополье погиб пешеход
Ставропольские садоводы закончили сбор алычи
Власти Ставрополья выделили 260 млн на очистители воздуха в школах
Появилось видео ДТП на Ставрополье, из-за которого перекрыли дорогу
До 12,92 % составит доходность купона по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь
«Давай поговорим, кто и что нарушает»: Кадыров пригласил госсекретаря США на серьезный разговор
На Ставрополье из-за страшного ДТП перекрыли дорогу
На Ставрополье чиновника осудят за взятку от фермера