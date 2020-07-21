Появилось видео ДТП на Ставрополье, из-за которого перекрыли дорогу

21 Июль 2020 2020-07-21T12:37:03+03:00

В аварии пострадали пять человек

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В Нефтекумском районе Ставропольского края произошла страшная авария по вине природных условий. В ДТП пострадали пять человек. Видео с места ЧП выложили представители ГИБДД по Ставрополью.

Страшное ДТП в Нефтекумском районе.

Авария произошла на 62 километре дороги «Буденновск – Ачикулак – Нефтекумск» в 11 часов. Из-за ветра, который поднял пыль с полей, ухудшилась видимость. В итоге две белые "Приоры" столкнулись лоб в лоб. Пострадали пять человек, их отвезли в больницу.

Из-за ДТП и плохих погодных условий участок дороги перекрыли. Запрет на передвижение будет действовать до тех пор, пока ситуация не улучшится.

ИСТОЧНИК KP.RU