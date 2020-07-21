Появилось видео ДТП на Ставрополье, из-за которого перекрыли дорогу
В Нефтекумском районе Ставропольского края произошла страшная авария по вине природных условий. В ДТП пострадали пять человек. Видео с места ЧП выложили представители ГИБДД по Ставрополью.
Страшное ДТП в Нефтекумском районе.
Авария произошла на 62 километре дороги «Буденновск – Ачикулак – Нефтекумск» в 11 часов. Из-за ветра, который поднял пыль с полей, ухудшилась видимость. В итоге две белые "Приоры" столкнулись лоб в лоб. Пострадали пять человек, их отвезли в больницу.
Из-за ДТП и плохих погодных условий участок дороги перекрыли. Запрет на передвижение будет действовать до тех пор, пока ситуация не улучшится.
ИСТОЧНИК KP.RU