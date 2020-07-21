Власти Ставрополья выделили 260 млн на очистители воздуха в школах

21 Июль 2020 2020-07-21T12:50:47+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье выделили 260 миллионов рублей на закупку очистителей воздуха в школах. Учреждения должны быть хорошо оборудованы для профилактики COVID-19, заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Ставропольские школы готовят к работе в условиях пандемии: коронавирус в крае 00:00 00:00

Работу по закупке должны закончить к сентябрю. "Никто не имеет права сорвать начало учебного года", - заявил губернатор.

Из бюджета на покупку устройств дезинфекции и бесконтактных термометров выделили 260 миллионов рублей. Отчет о работе должны сдать до 20 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU