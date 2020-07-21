2020-07-21T12:50:47+03:00
Общество

Власти Ставрополья выделили 260 млн на очистители воздуха в школах

Закупку закончат до 20 августа
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
Поделиться:
Фото: пресс-служба губернатора СтавропольяФото: пресс-служба губернатора Ставрополья
Изменить размер текста:

На Ставрополье выделили 260 миллионов рублей на закупку очистителей воздуха в школах. Учреждения должны быть хорошо оборудованы для профилактики COVID-19, заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Ставропольские школы готовят к работе в условиях пандемии: коронавирус в крае

00:00
00:00

Работу по закупке должны закончить к сентябрю. "Никто не имеет права сорвать начало учебного года", - заявил губернатор.

Из бюджета на покупку устройств дезинфекции и бесконтактных термометров выделили 260 миллионов рублей. Отчет о работе должны сдать до 20 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Северном Кавказе 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больше 130 человек погибли в ДТП на Ставрополье за полгода
Бизнес Ставрополья получил 80 млн рублей на компенсацию затрат
Кремль отреагировал на фото Кадырова с пулеметами
На Ставрополье улучшилось качество зерна
Живодеры выкинули живых котят на утилизацию, но их спасли и забрали себе сортировщики мусора
Ставропольское "Динамо" спустя два года вернется на домашний стадион
Губернатор Ставрополья попросил министра спасти фермеров от засухи
В Чечне уничтожена тайная оружейная террористов
В смертельном ДТП на Ставрополье погиб пешеход
Ставропольские садоводы закончили сбор алычи
Власти Ставрополья выделили 260 млн на очистители воздуха в школах
Появилось видео ДТП на Ставрополье, из-за которого перекрыли дорогу
До 12,92 % составит доходность купона по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь
«Давай поговорим, кто и что нарушает»: Кадыров пригласил госсекретаря США на серьезный разговор
На Ставрополье из-за страшного ДТП перекрыли дорогу
На Ставрополье чиновника осудят за взятку от фермера