Власти Ставрополья выделили 260 млн на очистители воздуха в школах
На Ставрополье выделили 260 миллионов рублей на закупку очистителей воздуха в школах. Учреждения должны быть хорошо оборудованы для профилактики COVID-19, заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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Работу по закупке должны закончить к сентябрю. "Никто не имеет права сорвать начало учебного года", - заявил губернатор.
Из бюджета на покупку устройств дезинфекции и бесконтактных термометров выделили 260 миллионов рублей. Отчет о работе должны сдать до 20 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU
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