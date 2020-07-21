2020-07-21T14:48:05+03:00
Дом. Семья

Живодеры выкинули живых котят на утилизацию, но их спасли и забрали себе сортировщики мусора

История приключилась в Ставрополе
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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Фото: ООО "Эко-Сити"Фото: ООО "Эко-Сити"
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В Ставрополе от мучительной гибели спасли рыжих котят, выброшенных в коробке в мусорный контейнер. Водитель бункеровоза по графику забрал крупногабаритный мусор из бака на улице Осетинская, 14. Привез в лодке вместе с остальными отходами на разгрузку. В этот момент работники и услышали подозрительный звук. Стали искать его источник. Нашли коробку - в ней трое котят.

- Страшно представить, если бы приехал заднепортальный мусоровоз с прессом… Ситуация необычная, оставить котят на улице было бы бесчеловечно. На предприятии, естественно, они тоже жить не могут. Мы решили пристроить их в добрые руки, - рассказал директор предприятия Андрей Фурсин.

К счастью, котят уже разобрали - сами же сотрудники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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