Ставропольские садоводы закончили сбор алычи

21 Июль 2020 2020-07-21T13:07:26+03:00

Урожай этого года значительно вырос

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В Ставропольском крае закончили собирать алычу. Этой отраслью сельского хозяйства занимается компания из Минераловодского городского округа. С двух гектаров собрали 18,5 тонн плодов. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства Ставрополья.

В 2019 году аграрии собрали на четыре тонны меньше. Нынешняя урожайность составила 93 центнера с гектара.

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- Алыча является низкокалорийным продуктом, который содержит большое количество полезных витаминов и минералов. С ее помощью можно улучшить пищеварение и активировать обменные процессы, - уверяют аграрии Ставрополья.

В регионе занимаются выращиванием двух сортов алычи - Комета и Пионерская.

- Весной текущего года садоводческими предприятиями заложено 525 га садов, в том числе 161 га питомников. В текущем году на поддержку садоводства выделено свыше 700 млн рублей, , в том числе из краевого бюджета 162,1 млн рублей, - рассказал о финансировании и развитии садоводства региона заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Вячеслав Дридигер.

ИСТОЧНИК KP.RU