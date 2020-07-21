В смертельном ДТП на Ставрополье погиб пешеход
Мужчина толкал заглохшую машину
Фото с места: ГИБДД по СК
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На Ставрополье произошло ДТП со смертельным исходом. Авария произошла на неосвещенном участке дороги, передаёт пресс-служба ГИБДД по краю.
Происшествие случилось на трассе "Кочубей — Зеленокумск — Минеральные Воды". Водитель "ВАЗ-211440" на высокой скорости влетел в "ВАЗ-2108". В этот момент пешеход толкал машину, в аварии он не выжил. Водитель заглохшей легковушки в реанимации, его состояние тяжёлое.
ДТП случилось из-за превышения скорости на неосвещенном участке дороги. Водителю "четырнадцатой" 20 лет, его стаж вождения меньше трех лет
ИСТОЧНИК KP.RU