В смертельном ДТП на Ставрополье погиб пешеход

21 Июль 2020 2020-07-21T14:11:39+03:00

Фото с места: ГИБДД по СК

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На Ставрополье произошло ДТП со смертельным исходом. Авария произошла на неосвещенном участке дороги, передаёт пресс-служба ГИБДД по краю.

Происшествие случилось на трассе "Кочубей — Зеленокумск — Минеральные Воды". Водитель "ВАЗ-211440" на высокой скорости влетел в "ВАЗ-2108". В этот момент пешеход толкал машину, в аварии он не выжил. Водитель заглохшей легковушки в реанимации, его состояние тяжёлое.

ДТП случилось из-за превышения скорости на неосвещенном участке дороги. Водителю "четырнадцатой" 20 лет, его стаж вождения меньше трех лет

ИСТОЧНИК KP.RU