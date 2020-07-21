2020-07-21T14:19:38+03:00
Происшествия

В Чечне уничтожена тайная оружейная террористов

Тайник нашли в Веденском районе республики
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Тайную оружейную террористов с взрывчаткой, оружием и экстремистской литературой уничтожили в Веденском районе Чечни. Подробности сообщает пресс-служба Росгвардии.

Тайник был обнаружен во время выполнения служебно-боевых задач военнослужащими специального моторизованного батальона грозненского соединения Росгвардии. Он находился в лесистой местности рядом с селом Ца-Ведено

— Во время обысков были обнаружены патроны разного калибра, взрывчатка, артиллерийские детонаторы и запрещенная экстремистская литература, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Тайная оружейная была создана ещё во времена боевых действий. Но ею никто так и не воспользовался. На сегодняшний день взрывчатка могла быть опасна для людей. Поэтому саперы приняли решение уничтожить содержимое тайника накладным зарядом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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