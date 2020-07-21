2020-07-21T14:32:36+03:00
Общество

Губернатор Ставрополья попросил министра спасти фермеров от засухи

Проблемы с водоснабжением будут постепенно решать
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Фото: пресс-служба главы СтавропольяФото: пресс-служба главы Ставрополья
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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил разработать комплекс мероприятий по улучшению водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба главы края.

О водоснабжении Владимиров заговорил на встрече с министром сельского хозяйства края Владимиром Ситниковым. Этой теме посвятили отдельный блок.

- После десятилетий эксплуатации водоводов собственники менялись, однако необходимые работы по содержанию, ремонты зачастую не проводились. Этим сегодня обусловлены трудности с водоснабжением во многих точках по краю, - сказал губернатор.

Губернатор попросил министра "организовать мониторинг водоснабжения сельских территорий" и устранять неполадки вместе министерством ЖКХ Ставрополья. Согласно некоторым выводам Ситникова, это важно в условиях аномальных погодных условий этого года - такого не было уже 60 лет. Несмотря на это, ставропольские аграрии собрали 5,13 тонн зерна, что больше результатов 2012 года.

- Особенностью урожая этого года является и более высокое качество зерна: 82% выращенной пшеницы относится к продовольственной. Ценовая конъюнктура на зерно сегодня также более благоприятная, чем годом ранее, и высоких рисков для экономики сельхозпредприятий края нет, - сказал Ситников.

На днях в Пятигорске устранили проблему с водоводом. Система не справлялась с потребительской мощностью города. Мэрия за сутки решила проблему. Однако пока, сообщают местные жители, течет только мутная вода.

В Пятигорске из крана течет мутная вода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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