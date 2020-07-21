2020-07-21T14:46:57+03:00
Спорт

Ставропольское "Динамо" спустя два года вернется на домашний стадион

На следующей неделе пройдет лицензирование арены
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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"Динамо Ставрополь". Фото: dynamostav.ru"Динамо Ставрополь". Фото: dynamostav.ru
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"Динамо Ставрополь" может вернуться на домашний стадион. Сейчас идет подготовка газона, команда тренируется. Об этом сообщил директор футбольного клуба Андрей Стежко.

Футболисты на данный момент занимаются в закрытом режиме. На днях их допустили к участию в Олимп-первенстве Профессиональной футбольной лиги. Вполне возможно, что команда вскоре вернется в игру.

- Сейчас готовим поле, погода нам помогает. В четверг будет лицензирование стадиона. Приезжает специалист из Москвы. На 99 процентов будем играть матчи здесь, - сказал "Победе26" Стежко.

Отмечается, что последние годы "Динамо Ставрополь" играла домашние матчи на чужих полях. Это связано с тем, что стадион в Ставрополе задействовали для других крупных мероприятий: например, для международной студенческой весны 2019 года. За это время арену отремонтировали, работу была на контроле губернатора Владимира Владимирова.

Руководство команды признается, что рада вернуться на домашний стадион.

ИСТОЧНИК KP.RU

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