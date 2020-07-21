Ставропольское "Динамо" спустя два года вернется на домашний стадион
"Динамо Ставрополь" может вернуться на домашний стадион. Сейчас идет подготовка газона, команда тренируется. Об этом сообщил директор футбольного клуба Андрей Стежко.
Футболисты на данный момент занимаются в закрытом режиме. На днях их допустили к участию в Олимп-первенстве Профессиональной футбольной лиги. Вполне возможно, что команда вскоре вернется в игру.
- Сейчас готовим поле, погода нам помогает. В четверг будет лицензирование стадиона. Приезжает специалист из Москвы. На 99 процентов будем играть матчи здесь, - сказал "Победе26" Стежко.
Отмечается, что последние годы "Динамо Ставрополь" играла домашние матчи на чужих полях. Это связано с тем, что стадион в Ставрополе задействовали для других крупных мероприятий: например, для международной студенческой весны 2019 года. За это время арену отремонтировали, работу была на контроле губернатора Владимира Владимирова.
Руководство команды признается, что рада вернуться на домашний стадион.
ИСТОЧНИК KP.RU