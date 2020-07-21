На Ставрополье улучшилось качество зерна

21 Июль 2020 2020-07-21T15:45:40+03:00

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На Ставрополье выросло качество пшеницы. 82% выращенного зерна относится к продовольственной. Цена, тем не менее, стала доступнее, чем годом ранее, сообщил министр сельского хозяйства края Владимир Ситников.

Ставропольские аграрии рассказали, как готовятся к посевной кампании 00:00 00:00

Сейчас региональные аграрии завершили уборку. Специалисты намолотили больше 5,1 миллиона тонн зерна, что выше показателей за 2012 год, когда учитывали данные о зерновых и зернобобовых вместе с кукурузой.

На днях идет активная подготовка к закладке урожая 2021 года. Работа ведется в штатном режиме.

- Необходимо обеспечить информирование о доступных мерах господдержки. Должны быть задействованы все возможности по пролонгации кредитов, и другие способы помощи сельхозпредприятиям. Особенно это касается крестьянских фермерских хозяйств, которые в сегодняшних условиях чаще могут сталкиваться с трудностями, - сказал Владимир Владимиров на встрече с министром.

Губернатор обратил внимание чиновника на то, что надо решать проблему с водоснабжением в селах. Из-за того, что водоводы раньше контролировали колхозы, а затем - частные фирмы, которые ничего не делали, состояние систем ухудшилось. Теперь Минсельхоз Ставрополья должно вести мониторинг по этому вопросу и решать проблемы вместе с краевым министерством ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU