2020-07-21T15:45:40+03:00
Общество

На Ставрополье улучшилось качество зерна

82% пшеницы относится к продовольственной
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Владимир Владимиров. Фото: пресс-служба губернатораВладимир Владимиров. Фото: пресс-служба губернатора
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На Ставрополье выросло качество пшеницы. 82% выращенного зерна относится к продовольственной. Цена, тем не менее, стала доступнее, чем годом ранее, сообщил министр сельского хозяйства края Владимир Ситников.

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Сейчас региональные аграрии завершили уборку. Специалисты намолотили больше 5,1 миллиона тонн зерна, что выше показателей за 2012 год, когда учитывали данные о зерновых и зернобобовых вместе с кукурузой.

На днях идет активная подготовка к закладке урожая 2021 года. Работа ведется в штатном режиме.

- Необходимо обеспечить информирование о доступных мерах господдержки. Должны быть задействованы все возможности по пролонгации кредитов, и другие способы помощи сельхозпредприятиям. Особенно это касается крестьянских фермерских хозяйств, которые в сегодняшних условиях чаще могут сталкиваться с трудностями, - сказал Владимир Владимиров на встрече с министром.

Губернатор обратил внимание чиновника на то, что надо решать проблему с водоснабжением в селах. Из-за того, что водоводы раньше контролировали колхозы, а затем - частные фирмы, которые ничего не делали, состояние систем ухудшилось. Теперь Минсельхоз Ставрополья должно вести мониторинг по этому вопросу и решать проблемы вместе с краевым министерством ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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