Бизнес Ставрополья получил 80 млн рублей на компенсацию затрат

21 Июль 2020 2020-07-21T15:44:51+03:00

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Власти Ставрополья выделили 80 миллионов рублей на компенсацию затрат предпринимателей. Поддержку получили 14 предприятий, передает управление по информационной политике Правительства края.

Субсидию дают на компенсацию средств, потраченных на оборудование. Инициативу уже работает.

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- Субсидия предоставляется в рамках реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию в Ставропольском крае» национального проекта ”Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“, - поясняют в Правительстве Ставрополья.

О выплатах компенсации заговорили в мае. Идею высказал губернатор Владимир Владимиров во время встречи с бизнесменами. Поддержку предоставлят на конкурсной основе, субсидия покрывает 50% затрат на оборудование.

По условиям программы, один бизнесмен может претендовать максимум на 15 млн рублей. Поддержкой уже воспользовались 14 представителей малого и среднего бизнеса. Министерство экономического развития считают, что идея позволяет предпринимателям быстрее развиваться.

ИСТОЧНИК KP.RU