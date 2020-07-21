Больше 130 человек погибли в ДТП на Ставрополье за полгода

21 Июль 2020 2020-07-21T16:34:55+03:00

МВД по краю выпустило отчет за шесть месяцев работы

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МВД России по Ставрополью подвело итоги за полгода. За этот период зарегистрировано больше тысячи ДТП. В них погибли больше 130 человек, 1,3 тысяч пострадали. Данные отчета есть в распоряжении "КП - Северный Кавказ".

За шесть месяцев полицейские больше девяти тысяч преступлений. Количество умышленных убийств и причинений вреда здоровью снизилось. Также уменьшилось число грабежей, краж и разбойных нападений. Около шести тысяч уголовных дел отправлено в суд.

- Продолжена целенаправленная борьба с наркопреступлениями. Из незаконного оборота изъято около двухсот килограммов наркотиков, и работа в этом направлении продолжается. Выявлено порядка 390 преступлений в сфере незаконного оборота оружия, - сказано в отчете.

Другие числа:

- около 1,5 тысяч экономических преступлений.

- более 500 людей в розыске задержано.

- около 1,5 тысяч родителей наказаны за "ненадлежащее воспитание" детей.

- 4 тысячи фактов мошенничества и краж, совершенных в интернете и по телефону.

- больше 6 тысяч пьяных водителей и три тысяч - отказавшихся проходить освидетельствование.

ИСТОЧНИК KP.RU