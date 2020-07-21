2020-07-21T16:34:55+03:00
Общество

Больше 130 человек погибли в ДТП на Ставрополье за полгода

МВД по краю выпустило отчет за шесть месяцев работы
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

МВД России по Ставрополью подвело итоги за полгода. За этот период зарегистрировано больше тысячи ДТП. В них погибли больше 130 человек, 1,3 тысяч пострадали. Данные отчета есть в распоряжении "КП - Северный Кавказ".

За шесть месяцев полицейские больше девяти тысяч преступлений. Количество умышленных убийств и причинений вреда здоровью снизилось. Также уменьшилось число грабежей, краж и разбойных нападений. Около шести тысяч уголовных дел отправлено в суд.

- Продолжена целенаправленная борьба с наркопреступлениями. Из незаконного оборота изъято около двухсот килограммов наркотиков, и работа в этом направлении продолжается. Выявлено порядка 390 преступлений в сфере незаконного оборота оружия, - сказано в отчете.

Другие числа:

- около 1,5 тысяч экономических преступлений.

- более 500 людей в розыске задержано.

- около 1,5 тысяч родителей наказаны за "ненадлежащее воспитание" детей.

- 4 тысячи фактов мошенничества и краж, совершенных в интернете и по телефону.

- больше 6 тысяч пьяных водителей и три тысяч - отказавшихся проходить освидетельствование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больше 130 человек погибли в ДТП на Ставрополье за полгода
Бизнес Ставрополья получил 80 млн рублей на компенсацию затрат
Кремль отреагировал на фото Кадырова с пулеметами
На Ставрополье улучшилось качество зерна
Живодеры выкинули живых котят на утилизацию, но их спасли и забрали себе сортировщики мусора
Ставропольское "Динамо" спустя два года вернется на домашний стадион
Губернатор Ставрополья попросил министра спасти фермеров от засухи
В Чечне уничтожена тайная оружейная террористов
В смертельном ДТП на Ставрополье погиб пешеход
Ставропольские садоводы закончили сбор алычи
Власти Ставрополья выделили 260 млн на очистители воздуха в школах
Появилось видео ДТП на Ставрополье, из-за которого перекрыли дорогу
До 12,92 % составит доходность купона по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь
«Давай поговорим, кто и что нарушает»: Кадыров пригласил госсекретаря США на серьезный разговор
На Ставрополье из-за страшного ДТП перекрыли дорогу
На Ставрополье чиновника осудят за взятку от фермера