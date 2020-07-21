Больше 130 человек погибли в ДТП на Ставрополье за полгода
МВД России по Ставрополью подвело итоги за полгода. За этот период зарегистрировано больше тысячи ДТП. В них погибли больше 130 человек, 1,3 тысяч пострадали. Данные отчета есть в распоряжении "КП - Северный Кавказ".
За шесть месяцев полицейские больше девяти тысяч преступлений. Количество умышленных убийств и причинений вреда здоровью снизилось. Также уменьшилось число грабежей, краж и разбойных нападений. Около шести тысяч уголовных дел отправлено в суд.
- Продолжена целенаправленная борьба с наркопреступлениями. Из незаконного оборота изъято около двухсот килограммов наркотиков, и работа в этом направлении продолжается. Выявлено порядка 390 преступлений в сфере незаконного оборота оружия, - сказано в отчете.
Другие числа:
- около 1,5 тысяч экономических преступлений.
- более 500 людей в розыске задержано.
- около 1,5 тысяч родителей наказаны за "ненадлежащее воспитание" детей.
- 4 тысячи фактов мошенничества и краж, совершенных в интернете и по телефону.
- больше 6 тысяч пьяных водителей и три тысяч - отказавшихся проходить освидетельствование.
ИСТОЧНИК KP.RU