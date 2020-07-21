Стало известно, за что чаще всего задерживает ставропольская полиция

21 Июль 2020 2020-07-21T17:09:40+03:00

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Ставропольская полиция отчиталась о работе за шесть месяцев 2020 года. Согласно докладу начальника штаба управления МВД России по краю Виталия Лубенченко, чаще всего полицейские задерживают за пьяное вождение.

По словам представителя ведомства, за полгода полицейские поймали больше шести тысяч нетрезвых водителей. Их привлекли к административной ответственности. Еще три тысячи отказались от медицинского освидетельствования. На них завели уголовные дела.

Следом идет мошенничество по телефону или в интернете. Так, злоумышленники смогли обмануть около четырех тысяч жителей Ставрополья. Порой суммы переводов достигают миллионов рублей. Отмечается, что деятельность мошенников совершались с номеров 57 регионов России.

Также часто на Ставрополье совершают экономические преступления (около 1,5 тысяч) и обнаруживают незаконный оборот оружия (390). Подчеркнем, что по некоторым видам преступлений точных цифр нет. Так, по делам с наркотикам дается только общий вес изъятых веществ - около 200 килограмм. А умышленные убийства и причинение тяжелых травм - только снизилось.

ИСТОЧНИК KP.RU