Санатории Железноводска полностью заполнят в августе

21 Июль 2020 2020-07-21T17:25:40+03:00

Сейчас в городе больше двух тысяч туристов

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В Железноводске сообщили о полной заполняемости местных санаториев. Город приходит к стандартным показателям, передает пресс-служба городской администрации.

По данным мэрии, к концу июля все санатории Железноводска заполнятся на сто процентов. Результат сохранится и в августе, констатировали в администрации города-курорта. Сейчас в местных здравницах отдыхает более двух тысяч туристов из девяти регионов.

Однако отмечается, что из-за коронавируса меняется формат досуга. К примеру, возросла популярность туров выходного дня. В последний уикенд в Железноводск приехало больше семи тысяч человек.

Кроме того, город претендует на грант в 75 миллионов рублей в рамках федерального конкурса "Умный город". Если Железноводск победит, уникальную систему смогут распространить на пригородное Иноземцево. Результаты подведут в начале 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU