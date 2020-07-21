Санатории Железноводска полностью заполнят в августе
В Железноводске сообщили о полной заполняемости местных санаториев. Город приходит к стандартным показателям, передает пресс-служба городской администрации.
По данным мэрии, к концу июля все санатории Железноводска заполнятся на сто процентов. Результат сохранится и в августе, констатировали в администрации города-курорта. Сейчас в местных здравницах отдыхает более двух тысяч туристов из девяти регионов.
Однако отмечается, что из-за коронавируса меняется формат досуга. К примеру, возросла популярность туров выходного дня. В последний уикенд в Железноводск приехало больше семи тысяч человек.
Кроме того, город претендует на грант в 75 миллионов рублей в рамках федерального конкурса "Умный город". Если Железноводск победит, уникальную систему смогут распространить на пригородное Иноземцево. Результаты подведут в начале 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU