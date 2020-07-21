В Ставрополе на месте пустыря построили двухуровневый сквер

21 Июль 2020 2020-07-21T17:37:25+03:00

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В Ставрополе появился двухуровневый сквер. Зеленую зону разбили на Объездной. Раньше там был пустырь, рассказал глава города Иван Ульянченко в социальных сетях.

Объект завершили в июле 2020 года. Сквер разбили раньше других проектов, которые реализуют в рамках местных инициатив.

iiulyanchenko Видео с места

- Раньше здесь был пустырь, а теперь целых 5 площадок, на которых установлены игровые комплексы, качели, разнообразное спортивное оборудование. Два яруса запроектированы с учетом рельефа местности, их соединяет удобная лестница, - пишет Ульянченко.

Территорию около сквера тоже благоустроили. Рабочие отремонтировали тротуар и отреставрировали две остановки.

- Кстати, формирование проектов на следующий год проходит как раз сейчас. Проголосовать за благоустройство объектов можно на сайте программы поддержки местных инициатив, - напомнил мэр Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU